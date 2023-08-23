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Татьяна Матвеева: «Ремонт теплотрассы - стратегический ресурс на развитие Улан-Удэ»

Татьяна Матвеева: «Ремонт теплотрассы - стратегический ресурс на развитие Улан-Удэ»
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Председатель комитета по строительству рассказала о самой масштабной реконструкции года

Заместитель мэра, председатель комитета по строительству администрации Улан-Удэ Татьяна Матвеева в интервью газете «Номер Один» рассказала том, как проходит реконструкция теплотрассы №3. В частности, она сообщила:

- Это не просто ремонт. Мы меняем характеристики трубопровода. Идёт полная перекладка и замена труб с увеличением по диаметру. Если диаметр был 300, то мы укладываем 500, если был 500 – укладываем 700 и так далее. Ремонт – это когда часть трубы вырезал и новую поставил. А здесь меняется все: расширяются лотки, новые трубы, новые спайки – все новое. Абсолютно новый объект, абсолютно новая теплотрасса, которая проходит в прежнем месте.

Таким образом, по её словам, повышается надёжность теплоснабжения для горожан, а также решается проблема отопления Стеклозавода. Ведь благодаря увеличению мощности появится возможность закрыть мазутные и угольные котельные, а это один из источников загрязнения воздуха в Улан-Удэ.



- Также закладывается стратегический ресурс на развитие города – когда-то на месте частных домов вырастет многоэтажная застройка, это неизбежно. После 2030 года будет решён вопрос завершения строительства ТЭЦ-2, тепловая энергия, поставляемая ТЭЦ-1 в Октябрьский район, высвободится. Она будет востребована в Железнодорожном районе, - сказала она.

Кроме того, необходимость ремонта продиктована и элементарной безопасностью. Ведь теплотрасса введена в 1965 году, и за 58 лет ни одного ремонта на этом объекте не было, даже текущего. Сейчас у неё износ примерно 80%.

- При вскрытии отдельных участков мы видим, что она находится в ужасном состоянии. Например, трубопровод на улице Пушкина – там ржавчина проела трубу до такой степени, что при сварке из неё идёт дым. Эту зиму мы могли не перезимовать. В любой момент из-за морозов могла случиться большая авария. В условиях нашей зимы - это большая беда для улан-удэнцев и форс-мажор для всего города. Поэтому мы в первую очередь пошли на реконструкцию для того, чтобы предотвратить возможные аварийные ситуации для десятков тысяч горожан, - сказала Татьяна Матвеева.

администрацияУУ мэрия теплоснабжение

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