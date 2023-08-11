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В нацпарке на Байкале назвали самые мусорные месяцы

В нацпарке на Байкале назвали самые мусорные месяцы
Общество,  Фото:pixabay.com
Это июль и август

Самые мусорные месяцы в Прибайкальском национальном парке в Иркутской области – это июль и август. Об этом заявили руководители участковых лесничеств с популярными турмаршрутами.

Как сообщает ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», лидер по количеству отходов – Ольхонское лесничество. В июле этого года на острове в мусорных контейнерах, заглублённых ёмкостях накопилось почти 5 тонн мусора. Уборка территории, а также выемка и утилизация отходов на острове производятся трижды в неделю.

В Прибайкальском, в бухте Песчаной, мусор вывозят два раза за семь дней. Счёт отходам идёт на сотни килограммов. Копят их живущие в палатках и те, кто пришёл сюда на несколько часов на катере или лодке. Нередко с борта на берег перемещается множество упакованных в мешки «сюрпризов». Возвращать их владельцам не раз приходилось инспекторам ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», а в отношении нарушителей порядка составлять административные протоколы. В минувшие выходные убираться в Песчаной инспекторам помогали сотрудники министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области; собранный мусор едва поместился в патрульный катер.

Благополучнее ситуация на Кругобайкальской железной дороге: в Байкальском и Маритуйском лесничествах мусора не так много. Посетители чаще всего избавляются от упаковок снеков, бутылок из-под напитков, влажных салфеток. Наводить порядок инспекторам приходится дважды в неделю. При этом объём отходов год от года снижается, свидетельствуют сотрудники природоохранного учреждения.

Иркутская область мусор национальный парк Байкал

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