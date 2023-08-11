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На пустыре в Улан-Удэ построили школу с газовой котельной

На пустыре в Улан-Удэ построили школу с газовой котельной
Общество,  Фото:управление капростроительства РБ
Её назвали одной из самых красивых в городе

В улан-удэнском микрорайоне Забайкальский появилась современная школа на 360 мест. Её возвели там, где раньше был обычный песчаный пустырь. В управлении капитального строительства (УКС) Бурятии заявили: благодаря особым цветовым и архитектурным решениям новую школу № 55 можно назвать одной из самых красивых в городе.

Накануне туда завезли мебель и оборудование. Совсем скоро здание будет готово к вводу в эксплуатацию. По словам начальника УКС Анатолия Урбанова, одна из основных трудностей, с которой столкнулся подрядчик – сложный песчаный рельеф. Однако это не помешало построить школу в кратчайшие сроки и по самым современным технологиям.



В учебном заведении, помимо кабинетов, есть просторный актовый зал, библиотека, спортзал с высокими потолками, пищеблок, мастерские и лаборатории. Все помещения оснастят высокотехнологичным оборудованием. А отапливать их будет отапливать экологичная газовая котельная.

- Здесь нестандартный и достаточно сложный рельеф. Был просто песчаный пустырь, а теперь появились газоны, красивые детские площадки, спортивный комплекс. Ну и сама школа отличная, – подчеркнул руководитель управления капстроительства. – Стены отделаны СПМ-панелями. Их плюс – в содержании: не нужно каждый год красить, достаточно просто помыть. Если сломалась одна из панелей, её легко заменить. На мой взгляд, этот объект является украшением микрорайона и всего Улан-Удэ.

Установкой оборудования займётся компания ООО «ПроШкола». До конца года в эксплуатацию введут ещё шесть новых школ по всей республике.




школа строительство

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