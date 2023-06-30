Врачи Бурятии напомнили о важности флюорографии



Как пояснил заведующий отделением торакальной онкологии БРКОД Зоригто Бальжинимаев, на снимке увидели образование и назначили КТ. После телемедицинской консультации пациента направили в онкологический диспансер. На КТ выявили объёмное образование в верхней доле правого лёгкого, плюс в левом были мелкие очаги. Пациентку госпитализировали, ей сделают биопсию лёгкого и по результатам определят индивидуальный план лечения.



- Это тот случай, когда пациент попал в высокую группу риска по развитию рака лёгкого. Пациент курит со школы, примерно 1 пачку в день. А курение – причина 85-90% случаев развития рака лёгкого. В последнее время у пациента усилился кашель, появилась одышка и слабость – это те самые тревожные сигналы при раке лёгкого. Но мы должны с вами помнить, что рак лёгкого на ранней стадии себя никак не проявляет, а перечисленные симптомы заболевания могут соответствовать 3 стадии. Поэтому, важно регулярно проходить обследования. Это и диспансеризация, и профилактические медосмотры. Постарайтесь ежегодно делать флюорографию. При наличии показаний врач может назначить компьютерную томографию, - делится рекомендациями к.м.н., главный внештатный онколог Минздрава Бурятии Евгений Юмов.







В Бурятии в 2022 году выявлено 420 новых случаев этого заболевания, из них 133 случая на поздней стадии. С данным диагнозом на учёте состоит 1058 пациентов.- В конце 2022 года появилась отдышка, кашель был, но сейчас он усилился. Я живу в деревне и заметила, что с трудом преодолеваю небольшие расстояния. Стало меньше сил, пропал аппетит. Периодически болела голова. В этом году почувствовала боли в желудке и общую слабость, к нашему врачу обратились в начале июня. Врач назначил сдать анализы и, узнав, что я не проходила флюорографию 4 года, срочно направила пройти её, - рассказывает свою историю пациентка.