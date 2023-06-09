В Улан-Удэ в ходе рейда отловили 12 собак













Накануне, 8 июня, в Улан-Удэ прошёл очередной «собачий» рейд. Его провели в СНТ «Пищевик», СНТ «Металлист» и микрорайоне Мясокомбинат.Служба отлова поймала 12 безнадзорных животных.Как сообщили в администрации Октябрьского района, также специалисты обследовали 99 домовладений. Было составлено два протокола за нарушение правил выгула домашних собак, выписано 12 требований на явку в комитет городского хозяйства за нарушение правил содержания домашних питомцев,Ветеринары вакцинировали 10 домашних собак и зарегистрировали - четыре.Штрафы за самовыгул животных, отсутствие регистрации и допущение нападений на людей составляют от трёх до пяти тысяч рублей.