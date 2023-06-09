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В Улан-Удэ в ходе рейда отловили 12 собак

В Улан-Удэ в ходе рейда отловили 12 собак
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Рейд прошёл в Октябрьском районе

Накануне, 8 июня, в Улан-Удэ прошёл очередной «собачий» рейд. Его провели в СНТ «Пищевик», СНТ «Металлист» и микрорайоне Мясокомбинат.

Служба отлова поймала 12 безнадзорных животных.



Как сообщили в администрации Октябрьского района, также специалисты обследовали 99 домовладений. Было составлено два протокола за нарушение правил выгула домашних собак, выписано 12 требований на явку в комитет городского хозяйства за нарушение правил содержания домашних питомцев,

Ветеринары вакцинировали 10 домашних собак и зарегистрировали - четыре.

Штрафы за самовыгул животных, отсутствие регистрации и допущение нападений на людей составляют от трёх до пяти тысяч рублей.

собаки

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