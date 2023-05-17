На тротуарах Улан-Удэ появятся надписи «Отвлекись от телефона!»

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

Их нанесут около наиболее опасных пешеходных переходов



В Улан-Удэ с 17 мая по 16 июня проходит месячник безопасности дорожного движения с участием пешеходов, велосипедистов и водителей. В рамках акции на тротуарах перед выходом на наиболее опасные нерегулируемые и регулируемые пешеходные переходы появятся надписи «Сними наушники!», «Сними капюшон!», «Возьми ребёнка на руки!», «Отвлекись от телефона!».



- Надписи призваны повысить безопасность дорожного движения, привлекая внимание водителей и пешеходов, особенно несовершеннолетних. Особое внимание будет уделяться пешеходным зонам, расположенным вблизи образовательных учреждений, включая детские сады, школы, ссузы и вузы, культурных и спортивных учреждений, - сообщил заместитель председателя комитета по социальной и молодёжной политике – начальник управления по делам молодёжи Михаил Иванов.



Надписи нанесут с помощью трафаретов и красок. Аналогичные проекты успешно реализованы во многих российских городах, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.



