Участникам необходимо показать «национальный колорит» региона
К юбилею республики, с 15 мая по 15 июня, в Бурятии запущен республиканский фотоконкурс «Моя Бурятия: национальный колорит». Его участниками могут стать молодые люди от 15 до 30 лет.
Для участия нужно сделать творческие фотографии, отображающие национальную одежду народов Бурятии и книгу (на фоне населённых пунктов Бурятии, природы и исторических мест республики).
Приём заявок проводится по электронному адресу [email protected] с пометкой «на фотоконкурс». Конкурсантам нужно подписать свою творческую работу (фамилия, имя, населённый пункт) и указать её название.
По итогам конкурса определяются три победителя, авторы которых награждаются дипломами и памятными призами. Остальные участники получат сертификат участника. Лучшие работы будут размещены на выставке-фотогалерее в республиканской детско-юношеской библиотеке, сообщает пресс-служба учреждения.
Возрастное ограничение: 12+.
В Бурятии объявлен республиканский фотоконкурс
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