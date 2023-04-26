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В Улан-Удэ на Кубок Байкала по тхэквондо приедут 500 спортсменов

В Улан-Удэ на Кубок Байкала по тхэквондо приедут 500 спортсменов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Соревнования пройдут 6 и 7 мая

6 и 7 мая в Физкультурно-спортивном комплексе в Улан-Удэ пройдут всероссийские спортивные соревнования по тхэквондо ИТФ «Кубок Байкала», сообщил министерство спорта РБ.

На татами выйдут около 500 спортсменов из Амурской области, Приморского края, Московской области, Хабаровского края, Псковской области, Ямало-Ненецкого округа, Омской области, Алтайского края, Новосибирской области, Красноярского края, Иркутской области и Бурятии.

Программа соревнований:

6 мая
09.00 - 19.00 - предварительные и финальные соревнования в дисциплине: «формальный комплекс», «формальный комплекс-группа», «весовая категория», «спарринг-группа» среди мужчин и женщин, юниоров и юниорок;
14.00 - торжественное открытие соревнований;
19.00 - 19.30 - награждение.

7 мая
09.00 - 18.00 - предварительные и финальные соревнования в дисциплинах «формальный комплекс», «весовая категория» среди юношей и девушек 11-13 лет;
18.00 - 18.30 - награждение.

Поддержать спортсменов и поболеть за них можно на трибунах комплекса. Вход свободный.

Возрастное ограничение 6+

В прошлом году в «Кубке Байкала» приняли участие более 700 спортсменов, в том числе из Монголии.
спорт тхэквон-до

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