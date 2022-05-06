В Улан-Удэ разыграют «Кубок Байкала» по тхэквондо

В рамках соревнований состоится бой семикратного чемпиона России
С 7 по 8 мая в столице Бурятии пройдут всероссийские соревнования по тхэквондо ИТФ «Кубок Байкала» и фестиваль по тхэквондо ИТФ среди детей 7-10 лет. Спортивные мероприятия проведут в физкультурно-спортивном комплексе.
В турнире примут участие около 700 сильнейших спортсменов из Бурятии и гостей из Хабаровского края, Амурской и Иркутской, Новосибирской и Псковской области, а также Красноярского, Алтайского и Пермского краёв, Ямало-Ненецкого автономного округа и Монголии.
Сразу после торжественного открытия соревнований 7 мая в 14:00 состоится бой между заслуженными мастерами спорта России Александром Бодровым и Сергеем Завьяловым из Пермского края.
Вход на мероприятия свободный, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
Возрастное ограничение 6+
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