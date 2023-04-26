По одному из райцентров Бурятии разъезжают подростки на мотоциклах





Как сообщал «Байкал-Daily» , с января по март в Бурятии зарегистрировали три дорожно-транспортных происшествия с мототранспортом. В итоге три человека получили травмы. В 2022-ом пик аварий с участием мотоциклистов пришёлся на апрель и июнь.

В группе «Ока-инфо.24/7» пожаловались на детей, которые «без конца ездят на мотоциклах» по одной из улиц в селе Орлик. Местные жители, уставшие от шумных подростков, поинтересовались, куда можно обратиться по этому поводу.В ОГИБДД МО МВД России «Тункинский» посоветовали связаться с инспектором ДПС. «Можете через участкового обратиться», – отметили в Госавтоинспекции.Там напомнили, что за управление транспортным средством без прав грозит штраф размером от 5 000 до 15 000 рублей. За езду без мотошлема можно «заработать» ещё 1000 рублей.