Школьники Бурятии могут бесплатно обучиться программированию на каникулах

Открыт набор учащихся 8-11 классов на летние образовательные программы проекта «Код будущего»
Школьники Бурятии могут принять участие в образовательной программе «Код будущего». Программа рассчитана на учеников 8-11 классов. Обучение проходит в двух форматах – онлайн и оффлайн, сообщает Минцифры России.
Дети смогут изучить разработку приложений, сайтов и игр на Python, а также PHP, JavaScript и другие языки программирования. Участники программы, которые успешно сдадут экзамены, получат сертификат об окончании курса.
Курсы состоят из четырёх модулей по 36 академических часов. Летом в ускоренном формате можно освоить первые два-три модуля, остальные — осенью 2023 года;
Записаться можно на 19 программ от 12 ведущих вузов и ИТ-компаний. Уточнить наличие мест на отдельных курсах и площадках можно на странице проекта «Код будущего» (https://www.gosuslugi.ru/futurecode). Обучение бесплатное;
С 2022 года более 330 участников «Кода будущего» стали победителями и призёрами всероссийской олимпиады по информатике, национальной технологической олимпиады, всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы» и многих других конкурсов для школьников.
Приëм заявок продлится до 31 мая. Для участия достаточно выбрать курс на Госуслугах, подать заявление и пройти вступительное испытание.
Возрастное ограничение 12+
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