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Мэрия Улан-Удэ с раннего утра борется с апрельским снегом

Мэрия Улан-Удэ с раннего утра борется с апрельским снегом
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ

На это брошены все силы коммунальщиков

Коммунальные службы столицы Бурятии с четырёх утра убирают снег, подсыпают дороги и откачивают лужи, сообщает пресс-служба администрации города. Занимаются этим сотрудники комбината по благоустройству приступили к уборке снега и подсыпке дорог. Работают 11 тракторов-щёток, пять пескоразбразывателей.

– Сейчас на улицы выйдут бобкэты, также переоборудуем КамАЗы самоотвалами, чтобы счищали снег с городских улиц, – сказал директор комбината по благоустройству Александр Солдаткин в 6 утра. - Мы чистим улицы, подсыпаем, также при необходимости откачиваем лужи.

Власти города призывают автомобилистов быть внимательными: «соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим с учетом погодных условий, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения».

Мэрия рекомендует 19 апреля при возможности не использовать автомобиль, пользоваться общественным транспортом. Но дать гарантию, что и автобусы с маршрутками будут ходить чётко, она не может.

На 6:30 утра в Улан-Удэ было -1, сильная метель.

Как сообщал «Байкал-Daily», 19 апреля в Бурятии сохранится холодная погода. В Улан-Удэ ожидают не выше трёх градусов тепла. 

Сообщать о необходимости подсыпки и уборки городских улиц можно круглосуточно по телефонам диспетчерской службы Комбината по благоустройству: 379-646, 380-838.

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