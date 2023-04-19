В республике ожидается снег и ветер
По данным Бурятского гидрометцентра, в среду, 19 апреля в республике облачно с прояснением, днём местами небольшой снег, по северной половине до умеренного, метели. Ветер северо-западный 9-14, в отдельных районах 19-24 м/с. Температура днём 0,+5, по северной половине при облачности -1,-6.
В Улан-Удэ днём без существенных осадков. Ветер северо-западный 8-13, порывы до 15-20 м/с. Температура днём +2,+4.
В Бурятии сохранится холодная погода
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Общество, 19.04.2023
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