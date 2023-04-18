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В Бурятию пытались провезти подозрительное мясо из Монголии

В Бурятию пытались провезти подозрительное мясо из Монголии
Общество,  Фото:Россельхознадзор
Почти два килограмма опасной баранины изъяли у жительницы соседней страны

Всё произошло 17 апреля на железнодорожном пункте пропуска «Наушки» в Кяхтинском районе. Жительница Монголии пыталась провезти в Россию 1,91 кг. баранины неизвестного происхождения. Соответствующего разрешения Россельхознадзора и сопроводительного ветеринарного сертификата на мясо у неё не оказалось.

Монголия является страной с неблагополучной с эпизоотической обстановкой. Тем самым иностранка нарушила положение об едином порядке осуществления ветеринарного контроля на границе и на таможенной территории таможенного союза (№ 317 от 18 июня 2010 года), пояснили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

В итоге на нарушительницу возбудили дело по части 1 статьи 10.6 КоАП РФ («Нарушение правил карантина животных»). Мясо у неё изъяли. Теперь баранина подлежит уничтожению.
мясо Монголия

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