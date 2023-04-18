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«Большой грех»: Лама из Бурятии рассказал, чем опасен пал травы

«Большой грех»: Лама из Бурятии рассказал, чем опасен пал травы
Общество, 
Пустивший огонь человек может испортить не только свою, но и чужую карму 

Настоятель Курумканского дацана «Гандан Ше Дувлин» Еши Намжил лама (Олег Намжилов) объяснил, к чему может привести сжигание сухой растительности, от которого жителей Бурятии не устают предостерегать в МЧС. По словам ламы, пал с буддийской точки зрения – это большой грех, ведь в огне погибает множество живых существ, личинки и семена растений.

-  Прошлогодняя трава – это «фундамент» всей флоры и фауны, – пояснил Олег Намжилов на официальной странице дацана во «ВКонтакте». – Всё это вместе с корнями травы содержит значительное количество влаги, способной «притянуть» осадки. К тому же насекомые осуществляют основную часть переработки земли в гумус и распространяют семена растений. Это основа в пищевой цепочке живых существ. Сократив их популяцию, мы обрекаем на голод все последующие звенья, а, значит, уничтожаем всю флору и фауну.

На  вершине пищевой цепочки находятся хищники – волки и медведи, отмечает настоятель «Гандан Ше Дувлин»

- Когда сокращается их естественная кормовая база, они инстинктивно становятся весьма плодовитыми и вынуждены выходить к людям, к нашей скотине. Палы и вырубка леса – основная причина появления множества волков и лис близ населённых пунктов и заимок, – пояснил Еши Намжил лама. – У большинства насекомых – одна энергетическая природа с Нагами (духами воды – прим.). И, убивая их, мы вредим Нагам. А за это в будущем придётся расплачиваться всем.

Оголённая земля без травы, по словам ламы, не способна «притянуть» осадки, а вызывает только лишь ветра.

- Одними молитвами не исправить ситуацию. Человек, пустивший огонь, ухудшает не только свою карму, но и карму всей местности и людей, живущих там, – подчеркнул настоятель Курумканского дацана. – От этого огня, в будущем – от засухи – будут страдать все. А после неё всегда приходят наводнения. Закладывается причина, что в будущем этот человек пострадает от огня или от болезней крови, скачков давления и т. д.

Итоги любого пала – масштабное уничтожение флоры и фауны, засуха, частые ветры, усыхание деревьев, разрастание сорной травы и прочей вредной растительности, увеличение поголовья волков, исчезновение птиц и пчёл, нашествие саранчи и появление разных инфекций от насекомых и грызунов. Ещё одно последствие сжигания травы – постоянные наводнения. «Не допускайте пала», – призвал жителей республики Еши Намжил лама.
палы буддизм природа животные

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