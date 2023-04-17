Она фиксирует превышение скорости
Госавтоинспекция Бурятии сообщила о введении в эксплуатацию нового комплекса фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения.
На 20 км автодороги Улан-Удэ – Заиграево – Кижинга – Хоринск в Заиграевском районе установлена камера, фиксирующая нарушения скоростного режима.
Всего с начала года автоматизированные комплексы выявили свыше 95 тысяч нарушений ПДД.
- Самым распространённым нарушением является превышение скоростного режима (более 77 фактов), далее идёт проезд на запрещающий сигнал светофора (6800 постановлений) и нарушение правил парковки транспортных средств (5200 фактов), - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В Бурятии установили новую дорожную камеру
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