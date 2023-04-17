В Бурятии установили новую дорожную камеру

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

Она фиксирует превышение скорости



Госавтоинспекция Бурятии сообщила о введении в эксплуатацию нового комплекса фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения.



На 20 км автодороги Улан-Удэ – Заиграево – Кижинга – Хоринск в Заиграевском районе установлена камера, фиксирующая нарушения скоростного режима.



Всего с начала года автоматизированные комплексы выявили свыше 95 тысяч нарушений ПДД.



- Самым распространённым нарушением является превышение скоростного режима (более 77 фактов), далее идёт проезд на запрещающий сигнал светофора (6800 постановлений) и нарушение правил парковки транспортных средств (5200 фактов), - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

