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В Бурятии два человека досрочно сдают ЕГЭ по китайскому

В Бурятии два человека досрочно сдают ЕГЭ по китайскому
Общество,  Фото:pixabay.com
А ещё восемь проверяют свои знания по английскому языку

На прошлой неделе в Бурятии стартовал досрочный период ЕГЭ, который продлится до 19 апреля. В четверг, 30 марта, в республике проходят экзамены по биологии, физике и иностранным языкам.

По данным Минобразования РБ, на тестирование по биологии зарегистрировались 27, а явилось 13 человек, по физике – 8 и 2, а по английскому – 14 и 8 соответственно.

ЕГЭ по французскому языку хотел сдавать один житель республики, который в итоге так и не пришёл. По китайскому свои знания проверяют два человека.

Тестирование началось в 10:28 утра. В 2023 году единый государственный экзамен проведут в три этапа: досрочный (с 20 марта по 19 апреля), основной (с 26 мая по 1 июля) и дополнительный (с 6 по 19 сентября). Ознакомиться с расписанием можно на официальном сайте Рособрнадзора.
ЕГЭ экзамены иностранные языки

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