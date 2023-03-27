Алиса Жамбалова выиграла золото чемпионата России

В Тюмени завершился чемпионат России по лыжным гонкам. 24 марта женская сборная Тюменской области выиграла эстафету 4х5 км.
В составе сборной выступала спортсменка из Бурятии Алиса Жамбалова. Вместе со своими по товарищами по команде она завоевала золото чемпионата. Сборная Тюменской области преодолела дистанцию за 57 минут 53,2 секунды.
Второе место выиграла первая команда Татарстана (+13,3 секунды). Бронза досталась команде Приволжского федерального округа (+24,2 секунды).
Как сообщал «Байкал-Daily», в августе 2022 года стало известно, что самая успешная лыжница Бурятии параллельно с республикой стала выступать за Тюменскую область. Условия тренировок и финансирование спортсменов там в разы выше, к тому же есть необходимая высокая конкуренция.
Алиса Жамбалова – мастер спорта международного класса. Четырёхкратная чемпионка зимней Универсиады 2019 года. Участница этапов Кубка мира, чемпионатов мира, Олимпийских игр-2018 в Южной Корее.
Алиса Жамбалова – мастер спорта международного класса. Четырёхкратная чемпионка зимней Универсиады 2019 года. Участница этапов Кубка мира, чемпионатов мира, Олимпийских игр-2018 в Южной Корее.