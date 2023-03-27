Алиса Жамбалова выиграла золото чемпионата России

В Тюмени завершился чемпионат России по лыжным гонкам. 24 марта женская сборная Тюменской области выиграла эстафету 4х5 км.В составе сборной выступала спортсменка из Бурятии Алиса Жамбалова. Вместе со своими по товарищами по команде она завоевала золото чемпионата. Сборная Тюменской области преодолела дистанцию за 57 минут 53,2 секунды.Второе место выиграла первая команда Татарстана (+13,3 секунды). Бронза досталась команде Приволжского федерального округа (+24,2 секунды).

Читают сейчас