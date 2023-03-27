В Бурятии определились лучшие знатоки истории Отечества среди студентов

Победу одержала команда ВСГУТУ



В Улан-Удэ состоялась XXXI республиканская олимпиада студентов высших учебных заведений Бурятии по истории Отечества.



В ней участвовали команды Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления, Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова, Восточно-Сибирского государственного института культуры, Бурятской государственной сельскохозяйственной академии и Бурятский институт инфокоммуникаций филиал СибГУТИ.



Первое общекомандное место заняла команда ВСГУТУ. Она состояла из студентов направлений «Электроэнергетика и электротехника» Михаила Пнёва и Руслана Рустамова, «Радиотехника» Аюра Базарова и Ильи Хуторного, «Технология продуктов и организация питания» Елены Эрдыниевой.



- Ребята были хорошо подготовлены и показали свои знания. Отметим, что интерес к истории не зависит от направления подготовки и специальности. Каждый образованный человек должен знать историю Отечества, - отметил Этигил Цыжипов, руководитель команды, доцент кафедры «Философия, история и культурология» ВСГУТУ.





