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В Бурятии определились лучшие знатоки истории Отечества среди студентов

В Бурятии определились лучшие знатоки истории Отечества среди студентов
Общество,  Фото:ВСГУТУ
Победу одержала команда ВСГУТУ

В Улан-Удэ состоялась XXXI республиканская олимпиада студентов высших учебных заведений Бурятии по истории Отечества.

В ней участвовали команды Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления, Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова, Восточно-Сибирского государственного института культуры, Бурятской государственной сельскохозяйственной академии и Бурятский институт инфокоммуникаций филиал СибГУТИ.

Первое общекомандное место заняла команда ВСГУТУ. Она состояла из студентов направлений «Электроэнергетика и электротехника» Михаила Пнёва и Руслана Рустамова, «Радиотехника» Аюра Базарова и Ильи Хуторного, «Технология продуктов и организация питания» Елены Эрдыниевой.

- Ребята были хорошо подготовлены и показали свои знания. Отметим, что интерес к истории не зависит от направления подготовки и специальности. Каждый образованный человек должен знать историю Отечества, - отметил Этигил Цыжипов, руководитель команды, доцент кафедры «Философия, история и культурология» ВСГУТУ.


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