В лесу в Улан-Удэ с наступлением весны «расцвела» помойка

Там обнаружили настоящие залежи мусора
В популярном местном паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте» разместили фото, сделанное около посёлка Таёжный в Улан-Удэ. На кадрах – лежащие возле деревьев пакеты, пластиковые бутылки, покрышки, упаковки из-под еды и даже что-то, отдалённо напоминающее кусок линолеума.
- Весна. Расцвела помойка за посёлком Таёжный. Зверя нет страшней, чем человек, – говорится в комментарии к снимкам.
В комментариях участники сообщества предположили, что мусор в лесу выбрасывают нечистоплотные местные жители, которых тут же и окрестили свиньями.
В Бурятии тем временем продолжается борьба со стихийными мусорными свалками. К концу 2023 года должны исчезнуть
ещё три: в Кяхтинском и Закаменском районах и в Северобайкальске. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология».
Там обнаружили настоящие залежи мусора
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