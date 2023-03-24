Бурятский скульптор стал почётным членом Российской академии художеств

Известный бурятский скульптор, основатель мастерской «Лотос» Болот Цыжипов стал почётным членом Российской академии художеств (РАХ). Видео с церемонии награждения поделились в официальном Telegram-канале Буддийской Традиционной Сангхи России.
- Я очень благодарен вам за звание. В дальнейшем буду ещё сильнее стараться, - поблагодарил Болот Цыжипов.
Один из шедевров мастера - бронзовая ступа Сваямбху Субарга высотой семь метров. Она была установлена три года назад на историческом месте основания Иволгинского дацана, в местности Ошор Булаг в посёлке Верхняя Иволга.
Как сообщал «Байкал-Daily», также в 2020 году Болот Цыжипов изготовил железного носорога, который стоит у здания Художественного музея в Улан-Удэ. На необычный арт-объект ушло около 100 кг металла.
Российская академия художеств - крупнейший центр отечественной художественной культуры. Она является преемницей традиций Академии художеств и наук, образованной на основании указа Петра I от 1724 года. С учреждением Академии трёх знатнейших искусств в 1757 году были заложены основы для дальнейшего развития российской художественной культуры и науки.
Членами академии являются действительные члены (академики), члены-корреспонденты и почётные члены (почётные академики), а также почётные зарубежные члены.
Члены Академии избираются общим собранием Российской академии художеств.
Членство в Академии является пожизненным.
Численность членов Академии устанавливает правительство Российской Федерации. Выборы членов Академии проводятся не реже одного раза в три года.