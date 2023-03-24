Бурятский скульптор стал почётным членом Российской академии художеств

Известный бурятский скульптор, основатель мастерской «Лотос» Болот Цыжипов стал почётным членом Российской академии художеств (РАХ). Видео с церемонии награждения поделились в официальном Telegram-канале Буддийской Традиционной Сангхи России.- Я очень благодарен вам за звание. В дальнейшем буду ещё сильнее стараться, - поблагодарил Болот Цыжипов.

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