Музей в Улан-Удэ объяснил, почему перекрасили сине-жёлтого носорога

Сотрудники музея опровергли «политическую» версию



Национальный музей Бурятии объяснил, почему скульптуру носорога, которая была сине-жёлтой, недавно перекрасили. Сейчас носорог стал серо-голубым.



Сотрудники музея заявили радиостанции «Говорит Москва», что решение не связано с политикой. Причиной перекраски они назвали практичность.



- В первоначальном виде носорог был в зелёно-бирюзовых и жёлтых цветах. К сожалению, жёлтый цвет ещё два года назад показал, что он маркий, каждый раз приходилось смотрителям протирать, мыть нижнюю часть скульптуры. Поэтому было решено выбрать более нейтральный цвет, чтобы разводы от дождя были менее заметными. Второй причиной выбора серого цвета стало то, что в концепции «музейного дворика» много элементов этого цвета. Например, сочетание с серыми стенами фасада здания, с копиями наскальных рисунков серебристого цвета на носороге, - цитирует радиостанция сотрудников нацмузея.



Как сообщал «Байкал-Daily», носорога перекрасили на прошлой неделе. На изменения обратил внимание фотограф Сергей Тарасенко, публикация



«Музейный дворик», где центральное место занял необычный арт-объект — скульптура шерстистого носорога,

- В первоначальном виде носорог был в зелёно-бирюзовых и жёлтых цветах. К сожалению, жёлтый цвет ещё два года назад показал, что он маркий, каждый раз приходилось смотрителям протирать, мыть нижнюю часть скульптуры. Поэтому было решено выбрать более нейтральный цвет, чтобы разводы от дождя были менее заметными. Второй причиной выбора серого цвета стало то, что в концепции «музейного дворика» много элементов этого цвета. Например, сочетание с серыми стенами фасада здания, с копиями наскальных рисунков серебристого цвета на носороге, - цитирует радиостанция сотрудников нацмузея.Как сообщал «Байкал-Daily», носорога перекрасили на прошлой неделе. На изменения обратил внимание фотограф Сергей Тарасенко, публикация появилась в нашей традиционной рубрике «Было-стало» «Музейный дворик», где центральное место занял необычный арт-объект — скульптура шерстистого носорога, появился в августе 2020 года . Изготовила носорога мастерская «Лотос», скульптор - Болот Цыжипов.