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В Бурятии ветеран отмечает 100-летний юбилей

В Бурятии ветеран отмечает 100-летний юбилей
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Прокопий Фокеевич Афанасьев ушёл на фронт в 1942 году

100-летний юбилей отмечает сегодня, 23 марта, житель Бурятии, участник Великой Отечественной войны, заслуженный ветеран труда Прокопий Фокеевич Афанасьев.

Юбиляра навестил зампред правительства Бурятии по вопросам безопасности Пётр Мордовской. Он поблагодарил ветерана за неоценимый вклад в победу над фашизмом, передал персональные поздравления от главы Бурятии Алексея Цыденова и пожелал Прокопию Фокеевичу крепкого здоровья и благополучия.

- Юбиляр, в свою очередь, отметил, что является ровесником республики. Он пожелал землякам счастья и процветания,- сообщает пресс-служба правительства республики.

 

Прокопий Афанасьев родился 23 марта 1923 года в селе Новая Брянь. В 1942 году был призван на службу в армию. Воевал в составе Забайкальского фронта в 293-м мотострелковом полку, затем был переведён в 127-й стрелковый полк в звании сержанта. Пять лет служил в Монголии и Китае, принимал участие в войне с Японией. В составе дивизии совершил пеший переход через горы Большой Хинган. В 1947 году был демобилизован.

Прокопий Афанасьев награждён орденом «Отечественной войны |II степени», медалями «Жукова», «За победу над Японией».

После демобилизации вернулся с. Новая Брянь. В 1948 году женился и прожил с супругой 55 лет. Они вместе вырастили четырёх детей, шесть внуков, девять правнуков, три праправнука.

Прокопий Фокеевич 52 года проработал в колхозе «Гигант» в селе Новая Брянь сначала - бригадиром полеводческой бригады, затем начальником птицефабрики, заведующим молочно-товарной фермы. Будучи на пенсии работал луговодом.

За доблестный труд супруги Афанасьевы были награждены поездкой на ВДНХ и медалями.

Прокопий Афанасьев имеет звание «Ветеран труда», неоднократно избирался депутатом в местные органы власти.

Сейчас Прокопий Фокеевич проживает с семьёй своего сына в Октябрьском районе Улан-Удэ.

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