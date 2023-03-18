В Бурятии прощаются с погибшим 45-летним участником СВО

Павел Яковлев погиб 1 февраля
В ходе спецоперации погиб уроженец Бурятии Яковлев Павел Юрьевич. О гибели земляка сообщили в районной группе «Кяхта-инфо».
Павел Юрьевич родился 19 ноября 1977 года в посёлке Октябрьский Кяхтинского района. Окончил Большекударинскую среднюю школу.
Пройдя курсы водителя ДОСААФ, был призван на срочную службу. Служил в воздушно-десантных войсках.
Вернувшись в родной посёлок, работал в колхозе «Дружба». Также трудился в Верхне-Березовском лесничестве, водителем вахтовым методом, водителем в ООО «Либерти», водителем ООО «ЭкоПромСнаб».
Родные, близкие, земляки помнят его как хорошего, надёжного человека, готового помочь в любую минуту.
В ноябре 2022 года, подписав контракт на прохождение службы в рядах добровольческого штурмового отряда, принимал участие в специальной военной операции. Погиб 1 февраля 2023 года.
У него остались два старших брата и племянники.
Траурная церемония прощания проходит сегодня, 18 марта, в посёлке Октябрьский.
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