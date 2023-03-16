С Андреем Федосеевым простятся в Джиде
В ходе спецоперации погиб уроженец Бурятии Федосеев Андрей Николаевич. Об этом сообщили в районной группе «Джида-инфо».
Андрей Николаевич родился 10 июня 1978 года в посёлке Джида. Окончил Джидинскую среднюю школу в 1995 году.
С 1996 года по 1998 год проходил срочную службу. После вернулся в родной посёлок.
Работал вахтовым методом за пределами Бурятии, а также в ООО «Российские железные дороги».
С 2021 года по 2022 год принимал участие в военных сборах.
Был призван в рамках частичной мобилизации.
Выполняя поставленную боевую задачу, получил тяжёлое ранение. 22 февраля 2023 года от полученных ран скончался в военно-полевом госпитале.
У Андрея Николаевича осталась любящая семья: сестра, супруга и дети.
Для родных, друзей и земляков Андрей Николаевич навсегда останется любящим мужем, заботливым отцом, отзывчивым, чутким братом и товарищем.
Прощание пройдёт 17 марта в селе Джида. Гражданская панихида состоится у здания Джидинской средней школы.
В ходе спецоперации погиб 44-летний мобилизованный из Бурятии
Общество, Фото:
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