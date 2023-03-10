Состояние лесов Бурятии проконтролируют из космоса

Общество, Фото: предоставлено Центром защиты леса

65 миллионов гектаров земель Бурятии и Якутии обследуют дистанционно



Центр защиты леса приступил к дистанционному обследованию Бурятии и Якутии для выявления земель, требующих лесовосстановления.



- Сотрудники уже приступили к дистанционным работам по государственному мониторингу воспроизводства лесов. В 2023 году им предстоит обследовать почти 65 миллионов гектаров земель республик Бурятия и Саха (Якутия), - сообщили в пресс-службе филиала ФБУ «Рослесозащита» - «Центр защиты леса Бурятии».



Это комплексный многоступенчатый процесс, включающий разные методы мониторинга, самым масштабным из которых является дистационнный мониторинг. Он позволяет обследовать большие площади земель и труднодоступные местности.



- Дистанционное обследование земель делается на основе дешифровки космоснимков. Будут изучены 55,3 млн га территории Республики Саха (Якутия) и 9,6 млн га на территории Республики Бурятия. Работы планируется завершить до конца августа, - уточнили специалисты.



