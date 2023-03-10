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Состояние лесов Бурятии проконтролируют из космоса

Состояние лесов Бурятии проконтролируют из космоса
Общество,  Фото:предоставлено Центром защиты леса
65 миллионов гектаров земель Бурятии и Якутии обследуют дистанционно

Центр защиты леса приступил к дистанционному обследованию Бурятии и Якутии для выявления земель, требующих лесовосстановления.

- Сотрудники уже приступили к дистанционным работам по государственному мониторингу воспроизводства лесов. В 2023 году им предстоит обследовать почти 65 миллионов гектаров земель республик Бурятия и Саха (Якутия), - сообщили в пресс-службе филиала ФБУ «Рослесозащита» - «Центр защиты леса Бурятии».

Это комплексный многоступенчатый процесс, включающий разные методы мониторинга, самым масштабным из которых является дистационнный мониторинг. Он позволяет обследовать большие площади земель и труднодоступные местности.

- Дистанционное обследование земель делается на основе дешифровки космоснимков. Будут изучены 55,3 млн га территории Республики Саха (Якутия) и 9,6 млн га на территории Республики Бурятия. Работы планируется завершить до конца августа, - уточнили специалисты.

Лес

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