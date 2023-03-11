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В Бурятии состоится шахматный турнир «Белая ладья»

В Бурятии состоится шахматный турнир «Белая ладья»
Общество,  Фото:pixabay.com
Участие в соревнованиях примут школьные команды

С 29 по 31 марта в Бурятии состоится республиканский турнир по шахматам среди общеобразовательных коллективов «Белая ладья». Турнир проведут в Улан-Удэ, в городском шахматном клубе.

Участие будут принимать команды – победители районных отборочных соревнований, сформированные из обучающихся одной общеобразовательной организации в возрасте 14 лет и моложе (2009 года рождения и моложе). Дата зачисления в общеобразовательную организацию – не позднее 1 сентября 2022 года. Состав команды: 1 тренер команды и 4 игрока, в том числе не менее одной девушки.

Дипломами, медалями и призами наградят участников команд, занявших 1, 2 и 3 места. Призёры по доскам, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются дипломами и призами. Лучшая сельская команда получит диплом и приз. Об этом сообщает федерация шахмат РБ.

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Бурятия шахматы турнир спорт Улан-Удэ

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