Участие в соревнованиях примут школьные команды
С 29 по 31 марта в Бурятии состоится республиканский турнир по шахматам среди общеобразовательных коллективов «Белая ладья». Турнир проведут в Улан-Удэ, в городском шахматном клубе.
Участие будут принимать команды – победители районных отборочных соревнований, сформированные из обучающихся одной общеобразовательной организации в возрасте 14 лет и моложе (2009 года рождения и моложе). Дата зачисления в общеобразовательную организацию – не позднее 1 сентября 2022 года. Состав команды: 1 тренер команды и 4 игрока, в том числе не менее одной девушки.
Дипломами, медалями и призами наградят участников команд, занявших 1, 2 и 3 места. Призёры по доскам, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются дипломами и призами. Лучшая сельская команда получит диплом и приз. Об этом сообщает федерация шахмат РБ.
Возрастное ограничение: 0+
В Бурятии состоится шахматный турнир «Белая ладья»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Происхождение незаконно перемещённых пиломатериалов в установленном законом порядке не подтверждено
Участие в соревнованиях примут школьные команды
Заявки принимаются до 1 июля
Конфликт между мужчинами вспыхнул в ходе телефонного разговора
В регионе осадков не ожидается
К участию допускаются спортсмены, представляющие дацаны
Русский оркестр ВСГИК сыграет произведения бурятских и монгольских композиторов
В 2023 году Неделе детской книги исполняется 80 лет
Финал конкурса состоится в Селенгинском районе
Победителей наградят накануне празднования Дня города
Он будет назначен в весенние каникулы
Работы проведут в сёлах и Аргада
Из-за вандалов в зоне отдыха сломались качели и покосились лавочки
Там насчитали сразу шесть неблагополучных пунктов
В республике объявлен месячник по регулированию численности серых хищников