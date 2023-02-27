Также профинансируют восстановление дорог в Забайкалье и Туве
Правительство РФ направит 2 млрд рублей на восстановление автомобильных дорог в регионах, пострадавших от паводков. В их числе – Иркутская область. Распоряжение о выделении средств подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Вопрос был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 22 февраля.
С помощью федерального финансирования будут отремонтированы региональные, межмуниципальные и местные дороги. Всего средства направят восьми регионам России. Кроме Иркутской области, это Крым, Тува, Забайкальский и Хабаровский края, Амурская, Омская и Еврейская автономная области.
Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области, в 2022 году на восстановление автодорог после паводков из федерального бюджета было также направлено 2 млрд рублей.
Иркутская область получит средства на ремонт автодорог после паводков
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