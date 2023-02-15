Жителей Улан-Удэ приглашают в гости к Сагаан Убгэну

В этномузее отметят праздник Белого месяца



Жителей и гостей Бурятии приглашают отпраздновать Сагаалган в этнографическом музее народов Забайкалья 21 февраля с 13:00 до 16:00. В музее находится резиденция Белого Старца Сагаан Убгэна, героя бурятской мифологии. Белый старец считается сказочным символом зимы, дарующим людям благополучие и процветание. Ежегодно в гости к Белому Старцу приезжают сказочные герои из разных регионов России и зарубежных стран.



Посетители музея получат возможность побывать в гостях у Сагаан Убгэна не только 21 февраля, но и 23 и 24 февраля с 13:00 до 16:00. Малыши смогут спеть песенки и рассказать стихи сказочному персонажу. Артисты фольклорного ансамбля «Тоонто» научат гостей музея традиционному бурятскому танцу «ёхор».



В рамках празднования Сагаалган в этнографическом музее объявлена акция, которая объединит всех гостей музея. Посетителям, пришедшим в любом национальном костюме, включающем головной убор, обувь и верхнюю одежду, 21, 23, 24 февраля – вход в музей бесплатно.



Также с 21 февраля в юрте, расположенной рядом с резиденцией Белого Старца, будут проходить мастер-классы, игры, обучение основным обрядам праздника Белого месяца, чайная церемония и многое другое. Об этом сообщает пресс-служба музея.



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