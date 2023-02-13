В Бурятии завершился конкурс «Эхэ хэлэн манай баялиг»

Общество, Фото: Буддийская традиционная Сангха России

В республике объявлены школьники – победители конкурса бурятского языка



10 февраля завершился 49-й конкурс «Эхэ хэлэн манай баялиг» на знание бурятского языка, традиции и культуры среди школьников этнической Бурятии. Мероприятие проходило в буддийском университете «Даши Чойнхорлин» имени Дамбы Даржи Заяева.



Основная борьба проходила между тремя школами: Харлунской и Кижингинской, а также лицеем-интернатом №1 РБ. По итогам конкурса дети из села Кижинга Кижингинского района стали абсолютными победителями. Вторыми стали школьники из села Харлун Бичурского района.



Как сообщает Буддийская традиционная Сангха России, в каждой команде должно быть минимум 8 учеников. 4 ученика соревнуются по знаниям языка, которые не преподают в школе. Остальные 4 участвуют в резьбе дереву, в лепке фигур из пластилина, шитье вещей из выделенной овчины и иглопробивного войлока.



Победителями и призёрами по номинациям стали:



«Эрхим тест»

Первое место - Хайдаб Р., Буряад уласай үндэсэтэнэй нэгэдэхи лицей-интернат

Второе место - Ринчин Д., Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

Третье место - Сурена Х., Ивалгын аймагай Хойтобэеын дунда сургуули



«Эрхим пост-бодол»

Первое место - Дари Б., Хориин аймагай Ааланай дунда сургуули

Второе место - Надя О., Зэдын аймагай Доодо-Бургалтайн дунда сургуули

Третье место - Барас Д., Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг



«Баян хэлэтэй арад»

Первое место - Камила В., Зэдын аймагай Дээдэ-Үчөөтэйн дунда сургуули

Второе место - Аялана Ц., Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда сургуулиин «Жэмбүүр» бүлгэм

Третье место - Катя П., Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг



«Доншуур маани»

Первое место - Улан-Үдэ хотын Мариинска интернат-сургуули

Второе место - Зэдын аймагай Дээдэ-Үчөөтэйн дунда сургуули

Третье место - Хориин аймагай Ааланай дунда сургуули



«Бэлигүүн толи»

Первое место - Мэдэгма Ч., Улан-Үдэ хотын Мариинска интернат-сургуули

Второе место - Номто Ц., Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда сургуулиин «Жэмбүүр» бүлгэм

Третье место - Дарима Ц., Захааминай аймагай Санагын дунда сургуули



«Модон дархан»

Первое место - Зандан Г., Улаан-Үдэ хотын 54-дэхи дунда сургуули

Второе место - Сандан Б., Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда сургуулиин «Жэмбүүр» бүлгэм

Третье место - Булат Р., Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг



«Уран баримал»

Первое место - Сойжина Д., Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда сургуулиин «Жэмбүүр» бүлгэм

Второе место - Ирина Д., Буряад Уласай үндэсэтэнэй нэгэдэхи лицей-интернат

Третье место - Катя Б., Хориин аймагай Ааланай дунда сургуули



«Арас урлал»

Первое место - Сэржэна Д., Зэдын аймагай Доодо-Бургалтайн дунда сургуули

Второе место - Лариса К., Мухаршэбэрэй аймагай Галтайн дунда сургуули

Третье место - Дарина Г., Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг



«Эсхий урлал»

Первое место - Янжина Д., Буряад уласай үндэһэтэнэй нэгэдэхи лицей-интернат

Второе место - Юмжана Г., Хориин аймагай Ааланай дунда сургуули

Третье место - Номина Н., Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда сургуулиин «Жэмбүүр» бүлгэм





