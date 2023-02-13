В Бурятии завершился конкурс «Эхэ хэлэн манай баялиг»

В республике объявлены школьники – победители конкурса бурятского языка
10 февраля завершился 49-й конкурс «Эхэ хэлэн манай баялиг» на знание бурятского языка, традиции и культуры среди школьников этнической Бурятии. Мероприятие проходило в буддийском университете «Даши Чойнхорлин» имени Дамбы Даржи Заяева.
Основная борьба проходила между тремя школами: Харлунской и Кижингинской, а также лицеем-интернатом №1 РБ. По итогам конкурса дети из села Кижинга Кижингинского района стали абсолютными победителями. Вторыми стали школьники из села Харлун Бичурского района.
Как сообщает Буддийская традиционная Сангха России, в каждой команде должно быть минимум 8 учеников. 4 ученика соревнуются по знаниям языка, которые не преподают в школе. Остальные 4 участвуют в резьбе дереву, в лепке фигур из пластилина, шитье вещей из выделенной овчины и иглопробивного войлока.
Победителями и призёрами по номинациям стали:
«Эрхим тест»
Первое место - Хайдаб Р., Буряад уласай үндэсэтэнэй нэгэдэхи лицей-интернат
Второе место - Ринчин Д., Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг
Третье место - Сурена Х., Ивалгын аймагай Хойтобэеын дунда сургуули
«Эрхим пост-бодол»
Первое место - Дари Б., Хориин аймагай Ааланай дунда сургуули
Второе место - Надя О., Зэдын аймагай Доодо-Бургалтайн дунда сургуули
Третье место - Барас Д., Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг
«Баян хэлэтэй арад»
Первое место - Камила В., Зэдын аймагай Дээдэ-Үчөөтэйн дунда сургуули
Второе место - Аялана Ц., Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда сургуулиин «Жэмбүүр» бүлгэм
Третье место - Катя П., Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг
«Доншуур маани»
Первое место - Улан-Үдэ хотын Мариинска интернат-сургуули
Второе место - Зэдын аймагай Дээдэ-Үчөөтэйн дунда сургуули
Третье место - Хориин аймагай Ааланай дунда сургуули
«Бэлигүүн толи»
Первое место - Мэдэгма Ч., Улан-Үдэ хотын Мариинска интернат-сургуули
Второе место - Номто Ц., Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда сургуулиин «Жэмбүүр» бүлгэм
Третье место - Дарима Ц., Захааминай аймагай Санагын дунда сургуули
«Модон дархан»
Первое место - Зандан Г., Улаан-Үдэ хотын 54-дэхи дунда сургуули
Второе место - Сандан Б., Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда сургуулиин «Жэмбүүр» бүлгэм
Третье место - Булат Р., Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг
«Уран баримал»
Первое место - Сойжина Д., Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда сургуулиин «Жэмбүүр» бүлгэм
Второе место - Ирина Д., Буряад Уласай үндэсэтэнэй нэгэдэхи лицей-интернат
Третье место - Катя Б., Хориин аймагай Ааланай дунда сургуули
«Арас урлал»
Первое место - Сэржэна Д., Зэдын аймагай Доодо-Бургалтайн дунда сургуули
Второе место - Лариса К., Мухаршэбэрэй аймагай Галтайн дунда сургуули
Третье место - Дарина Г., Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг
«Эсхий урлал»
Первое место - Янжина Д., Буряад уласай үндэһэтэнэй нэгэдэхи лицей-интернат
Второе место - Юмжана Г., Хориин аймагай Ааланай дунда сургуули
Третье место - Номина Н., Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда сургуулиин «Жэмбүүр» бүлгэм
В Бурятии завершился конкурс «Эхэ хэлэн манай баялиг»
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