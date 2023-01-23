Февраль в Бурятии будет немного теплее, чем обычно





Узнать, что готовит последний зимний месяц, можно и по народным приметам:



В начале февраля тепло и тает снег – к посредственному урожаю



Холодный февраль – к благоприятному лету



Если он холодный и сухой – август будет жарким



Тёплый февраль – к холодной весне



Если много инея, летом будет много росы



Яркие звезды в феврале – к морозу, тусклые – к оттепели



Погожий и бесснежный февраль предвещает засуху летом



Сильные морозы – к короткой зиме



В конце февраля много длинных сосулек – к долгой весне



Чем холоднее последняя неделя февраля, тем теплее будет в марте







Снега в большинстве районах выпадет меньше, чем обычно. Исключение – южная и средняя часть Байкала и южные районы. Там, наоборот, ожидаются обильные осадки.