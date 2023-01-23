Февраль в Бурятии будет немного теплее, чем обычно

Синоптики рассказали, чего жителям республики ждать от последнего зимнего месяца
На севере республики она будет колебаться около средних многолетних значений.
Снега в большинстве районах выпадет меньше, чем обычно. Исключение – южная и средняя часть Байкала и южные районы. Там, наоборот, ожидаются обильные осадки.
Если много инея, летом будет много росы
Яркие звезды в феврале – к морозу, тусклые – к оттепели
Погожий и бесснежный февраль предвещает засуху летом
Сильные морозы – к короткой зиме
В конце февраля много длинных сосулек – к долгой весне
Чем холоднее последняя неделя февраля, тем теплее будет в марте
Узнать, что готовит последний зимний месяц, можно и по народным приметам:
В начале февраля тепло и тает снег – к посредственному урожаю
Холодный февраль – к благоприятному лету
Если он холодный и сухой – август будет жарким
Тёплый февраль – к холодной весне
В начале февраля тепло и тает снег – к посредственному урожаю
Холодный февраль – к благоприятному лету
Если он холодный и сухой – август будет жарким
Тёплый февраль – к холодной весне
Если много инея, летом будет много росы
Яркие звезды в феврале – к морозу, тусклые – к оттепели
Погожий и бесснежный февраль предвещает засуху летом
Сильные морозы – к короткой зиме
В конце февраля много длинных сосулек – к долгой весне
Чем холоднее последняя неделя февраля, тем теплее будет в марте