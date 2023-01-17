В улан-удэнской колонии выбрали лучшую стенгазету

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Тематика была новогодняя



В исправительной колонии №8 в Улан-Удэ состоялся конкурс на лучшую стенгазету в честь празднования старого Нового года.



Жюри, в состав которого вошли сотрудники отдела по воспитательной работе с осуждёнными, оценивали стенгазеты по таким критериям, как информативность, эстетика и идея.



Среди тринадцати конкурсных работ, лучшей признана стенгазета отряда № 10, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.

