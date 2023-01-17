Тематика была новогодняя
В исправительной колонии №8 в Улан-Удэ состоялся конкурс на лучшую стенгазету в честь празднования старого Нового года.
Жюри, в состав которого вошли сотрудники отдела по воспитательной работе с осуждёнными, оценивали стенгазеты по таким критериям, как информативность, эстетика и идея.
Среди тринадцати конкурсных работ, лучшей признана стенгазета отряда № 10, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
В улан-удэнской колонии выбрали лучшую стенгазету
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Новое туристическое направление принесёт стране порядка 25 миллиардов батт
Готовится множество мероприятий
Людям с хроническими заболеваниями рекомендуют воздержаться от крещенских купаний
Увидеть кино можно будет 21, 28 января и 4 февраля
Они успешно выступили на всероссийских соревнованиях памяти Бориса Санданова
Рейды прошли в новогодние праздники
Военнослужащие передали приветы домой
Заявку нужно успеть подать до 28 февраля
Коллеги выразили соболезнования его родным
Температура понизится на 10 и более градусов
Некоторые уличные животные случайно их срывают
Кирилл Туриченко выпустил клип на песню «Один день с тобой»
Спортсмены разыграют путёвки на первенство России
На походы в кинотеатры действует лимит в 2000 рублей
В декабре температура там опустилась до 18 градусов