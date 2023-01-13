Первая встреча пройдёт 18 января
В конце прошлого года в Бурятии, на общем собрании федерации спортивного туризма РБ было решено начать работу клуба путешественников, одной из целей которого являются встречи с интересными людьми, известными путешественниками и туристами, ветеранами туризма, организаторами активного туризма, любителями активного образа жизни.
18 января состоится первая встреча в клубе путешественников. В гостях у клуба побывает восходитель на высочайшие вершины бывшего СССР (пик Ленина – четырежды, пик Корженевской, пик Сомони (Коммунизма), Эльбрус), участник экспедиции на пик Хан-Тенгри и пик Победы, участник многочисленных походов и восхождений в горы Восточных Саян, Тункинских Гольцов, внештатный спасатель Баир Батуев и первая женщина в Бурятии, поднявшаяся на семитысячник (пик Ленина, 7134 м) Арюна Каркунова.
Местом встречи станет ресурсный центр патриотического воспитания, туризма и спорта РБ (здание ДОСААФ, вход слева). Начало встречи: в 18:00. Приглашаются все желающие, сообщает пресс-служба федерации спортивного туризма РБ.
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В Бурятии начнёт работу клуб путешественников
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