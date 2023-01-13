13 января

12 января

Популярное

В Бурятии начнёт работу клуб путешественников

В Бурятии начнёт работу клуб путешественников
Общество,  Фото:федерация спортивного туризма РБ
Первая встреча пройдёт 18 января

В конце прошлого года в Бурятии, на общем собрании федерации спортивного туризма РБ было решено начать работу клуба путешественников, одной из целей которого являются встречи с интересными людьми, известными путешественниками и туристами, ветеранами туризма, организаторами активного туризма, любителями активного образа жизни.

18 января состоится первая встреча в клубе путешественников. В гостях у клуба побывает восходитель на высочайшие вершины бывшего СССР (пик Ленина – четырежды, пик Корженевской, пик Сомони (Коммунизма), Эльбрус), участник экспедиции на пик Хан-Тенгри и пик Победы, участник многочисленных походов и восхождений в горы Восточных Саян, Тункинских Гольцов, внештатный спасатель Баир Батуев и первая женщина в Бурятии, поднявшаяся на семитысячник (пик Ленина, 7134 м) Арюна Каркунова.

Местом встречи станет ресурсный центр патриотического воспитания, туризма и спорта РБ (здание ДОСААФ, вход слева). Начало встречи: в 18:00. Приглашаются все желающие, сообщает пресс-служба федерации спортивного туризма РБ.

Возрастное ограничение 0+
клубы туризм путешественники Бурятия спортивный туризм встреча

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Штрафовать за выброс мусора из машин будут с помощью камер
Штрафовать за выброс мусора из машин будут с помощью камер
Общество, 13.01.2023
Штраф автоматически направят собственнику автомобиля
В Бурятии начнёт работу клуб путешественников
В Бурятии начнёт работу клуб путешественников
Общество, 13.01.2023
Первая встреча пройдёт 18 января
В Бурятии пожилые могут получить помощь соцработника по номеру 112
В Бурятии пожилые могут получить помощь соцработника по номеру 112
Общество, 13.01.2023
По телефону инвалиды и одинокие пенсионеры могут отправить сигнал о помощи
В окрестностях Улан-Удэ прошли «собачьи» рейды
В окрестностях Улан-Удэ прошли «собачьи» рейды
Общество, 13.01.2023
В Сотниково было отловлено 9 безнадзорных собак, в микрорайоне Вагжанова – 17
Стартовал приём заявок на конкурс «Миссис Бурятия-2023»
Стартовал приём заявок на конкурс «Миссис Бурятия-2023»
Общество, 13.01.2023
Участницам обещают «насыщенное приключение»
В Улан-Удэ осуждённые сходили в кино
В Улан-Удэ осуждённые сходили в кино
Общество, 13.01.2023
Женщинам понравились фильмы 
У школьников Бурятии проводят правовые уроки
У школьников Бурятии проводят правовые уроки
Общество, 13.01.2023
Профилактические мероприятие провели в Бичурском районе
Часть жителей Бурятии пересекли границу бедности
Часть жителей Бурятии пересекли границу бедности
Общество, 13.01.2023
Ежемесячные доходы почти 4% наших земляков оказались меньше 7 тысяч 
В Бурятии на Крещение планируют открыть 18 купелей
В Бурятии на Крещение планируют открыть 18 купелей
Общество, 13.01.2023
Сейчас идёт подготовка к их оборудованию 
В Улан-Удэ выявили пять опасных горок
В Улан-Удэ выявили пять опасных горок
Общество, 13.01.2023
Стихийные катушки облюбовали дети 
В скверах Улан-Удэ заменили перегоревшие лампы
В скверах Улан-Удэ заменили перегоревшие лампы
Общество, 13.01.2023
В популярных зонах отдыха проводят ревизию системы освещения
Иркутянина оштрафовали за съёмку с квадрокоптера
Иркутянина оштрафовали за съёмку с квадрокоптера
Общество, 13.01.2023
Мужчина не получил соответствующее разрешение 
В Бурятии построят 33 социальных объекта
В Бурятии построят 33 социальных объекта
Общество, 13.01.2023
Их планируют ввести в эксплуатацию в этом году 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^