В Бурятии начнёт работу клуб путешественников

Общество, Фото: федерация спортивного туризма РБ

Первая встреча пройдёт 18 января



В конце прошлого года в Бурятии, на общем собрании федерации спортивного туризма РБ было решено начать работу клуба путешественников, одной из целей которого являются встречи с интересными людьми, известными путешественниками и туристами, ветеранами туризма, организаторами активного туризма, любителями активного образа жизни.



18 января состоится первая встреча в клубе путешественников. В гостях у клуба побывает восходитель на высочайшие вершины бывшего СССР (пик Ленина – четырежды, пик Корженевской, пик Сомони (Коммунизма), Эльбрус), участник экспедиции на пик Хан-Тенгри и пик Победы, участник многочисленных походов и восхождений в горы Восточных Саян, Тункинских Гольцов, внештатный спасатель Баир Батуев и первая женщина в Бурятии, поднявшаяся на семитысячник (пик Ленина, 7134 м) Арюна Каркунова.



Местом встречи станет ресурсный центр патриотического воспитания, туризма и спорта РБ (здание ДОСААФ, вход слева). Начало встречи: в 18:00. Приглашаются все желающие, сообщает пресс-служба федерации спортивного туризма РБ.



Возрастное ограничение 0+

