12 января

11 января

Популярное

В канун Шагаа тувинцы пошлют военнослужащим национальную еду

В канун Шагаа тувинцы пошлют военнослужащим национальную еду
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Тувы
В посылках будут тыва далган, боорзаки и курут

В Туве пройдёт сбор гуманитарной помощи в виде именных посылок, технических средств, предметов первой необходимости и обмундирования, которые будут направлены из республики в канун празднования тувинского Нового года Шагаа военнослужащим, участвующим в СВО. В этом году по лунному календарю праздник наступает 21 февраля, поэтому, с учётом времени на дорогу, сбор гумпомощи будет производиться до 10 февраля.

Принято решение на этот раз организовать сбор адресных посылок и помощи от желающих, содержащих в основном продукты длительного хранения. Было отмечено, что накануне национального праздника в этом плане очень кстати будут тыва далган (мука из прожаренных ячменных зёрен) и традиционная тувинская выпечка в виде боорзаков, лепёшек, а также некоторые виды кисломолочной продукции, такие как курут (высушенный творог). Будет рассматриваться возможность повторной отправки мяса, исходя из имеющихся возможностей животноводческих хозяйств и с учётом погодных условий.

Адресные посылки будут принимать от близких и родственников бойцов с чётким указанием ФИО адресата и подразделения, где боец проходит службу. Кроме этого, отправителям необходимо будет указать содержимое посылки.

Также силами республиканского штаба за счёт средств фонда будут формироваться вещевые мешки из предметов первой необходимости, а также комплекты технических средств. Помимо продуктов и техсредств, жители, организации и коммерческие структуры могут оказывать помощь денежными средствами, которые направляются на приобретение дорогостоящего оборудования и специального обмундирования. Об этом сообщает официальный портал Республики Тыва.
Тува спецоперация на Украине гуманитарная помощь

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии стартовал проект о Баргузинском заповеднике
В Бурятии стартовал проект о Баргузинском заповеднике
Общество, 12.01.2023
К участию приглашаются все образовательные учреждения республики
В канун Шагаа тувинцы пошлют военнослужащим национальную еду
В канун Шагаа тувинцы пошлют военнослужащим национальную еду
Общество, 12.01.2023
В посылках будут тыва далган, боорзаки и курут
В Бурятии объявлен конкурс «За нравственный подвиг учителя»
В Бурятии объявлен конкурс «За нравственный подвиг учителя»
Общество, 12.01.2023
Победители и призёры примут участие в межрегиональном этапе конкурса
Агинский ансамбль и Усть-Ордынский театр получили звание «Заслуженного»
Агинский ансамбль и Усть-Ордынский театр получили звание «Заслуженного»
Общество, 12.01.2023
Коллективы удостоились награды министерства культуры РФ
В Бурятии выберут логотип столетия Селенгинского района
В Бурятии выберут логотип столетия Селенгинского района
Общество, 12.01.2023
Стартовал конкурс на лучший логотип юбилея
Грузооборот на МАПП «Забайкальск» вернётся к доковидному режиму
Грузооборот на МАПП «Забайкальск» вернётся к доковидному режиму
Общество, 12.01.2023
Это не коснётся вывоза самоходных автотранспортных средств
В Иркутской области снимают телепрограмму о путешествиях
В Иркутской области снимают телепрограмму о путешествиях
Общество, 12.01.2023
«Неизвестные маршруты России» (0+) расскажут о туристических достопримечательностях региона
Путин вручил военному из Бурятии орден Мужества
Путин вручил военному из Бурятии орден Мужества
Общество, 12.01.2023
Награду из рук президента получил Иван Слепнёв
Читу свяжут авиарейсами с Сочи и Санкт-Петербургом
Читу свяжут авиарейсами с Сочи и Санкт-Петербургом
Общество, 12.01.2023
Программа субсидированных полётов продлится с 7 июня до 27 сентября
В городе на Байкале укрепят 2,8 км берега
В городе на Байкале укрепят 2,8 км берега
Общество, 12.01.2023
Также запланировано благоустройство набережной
В Бурятии вышла серия уникальных исторических фильмов о республике
В Бурятии вышла серия уникальных исторических фильмов о республике
Общество, 12.01.2023
Премьера документальных фильмов приурочена к 100-летию со дня образования республики
В Бурятии определят лучшие сельские учреждения культуры
В Бурятии определят лучшие сельские учреждения культуры
Общество, 12.01.2023
Также будут выбраны лучшие работники отрасли в сёлах
Монголия примет чемпионат мира по хоккею с шайбой
Монголия примет чемпионат мира по хоккею с шайбой
Общество, 12.01.2023
В столице страны сыграют сборные из четвёртого дивизиона
Проект «Сохранение озера Байкал» в 2022 году был выполнен на 100%
Проект «Сохранение озера Байкал» в 2022 году был выполнен на 100%
Общество, 12.01.2023
Работа по проекту продолжится и в этом году

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^