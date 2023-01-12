В посылках будут тыва далган, боорзаки и курут
В Туве пройдёт сбор гуманитарной помощи в виде именных посылок, технических средств, предметов первой необходимости и обмундирования, которые будут направлены из республики в канун празднования тувинского Нового года Шагаа военнослужащим, участвующим в СВО. В этом году по лунному календарю праздник наступает 21 февраля, поэтому, с учётом времени на дорогу, сбор гумпомощи будет производиться до 10 февраля.
Принято решение на этот раз организовать сбор адресных посылок и помощи от желающих, содержащих в основном продукты длительного хранения. Было отмечено, что накануне национального праздника в этом плане очень кстати будут тыва далган (мука из прожаренных ячменных зёрен) и традиционная тувинская выпечка в виде боорзаков, лепёшек, а также некоторые виды кисломолочной продукции, такие как курут (высушенный творог). Будет рассматриваться возможность повторной отправки мяса, исходя из имеющихся возможностей животноводческих хозяйств и с учётом погодных условий.
Адресные посылки будут принимать от близких и родственников бойцов с чётким указанием ФИО адресата и подразделения, где боец проходит службу. Кроме этого, отправителям необходимо будет указать содержимое посылки.
Также силами республиканского штаба за счёт средств фонда будут формироваться вещевые мешки из предметов первой необходимости, а также комплекты технических средств. Помимо продуктов и техсредств, жители, организации и коммерческие структуры могут оказывать помощь денежными средствами, которые направляются на приобретение дорогостоящего оборудования и специального обмундирования. Об этом сообщает официальный портал Республики Тыва.
В канун Шагаа тувинцы пошлют военнослужащим национальную еду
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