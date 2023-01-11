В Бурятии врачи спасли мужчину с серьёзными ножевыми ранениями





Врачи Закаменской центральной районной больницы (ЦРБ) спасли 43-летнего пациента. На прошлой неделе, 6 января, он поступил в медучреждение с двумя проникающими колото-резаными ранами груди, сквозным ранением лёгкого и повреждением левого желудочка сердца.



Кроме того, у мужчины была тампонада сердца (скопление жидкости в мешочке вокруг органа. прим.), гемопневмоторакс и геморрагический шок второй степени. Пострадавший находился в очень тяжёлом состоянии. Ему провели экстренное хирургическое вмешательство, включая ушивание раны желудочка сердца и сквозного ранения верхней доли левого лёгкого.



Операция продолжалась 2 часа 20 минут. Она проходила под общей анестезией. Пациент уже активно восстанавливается и чувствует себя хорошо.



В операционную команду вошли хирурги Альберт Жугдуров и Баярма Будаева, операционная сестра Марина Буянтуева, анестезиолог Дулма Хумаева и анестезистка Любовь Цыденова, рассказали в ЦРБ.



