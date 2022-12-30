Военнослужащие ВВО в 2023 году продолжат реконструкцию БАМа

Земляное полотно уложат на оставшихся 9 объектах



В 2023 году военнослужащие продолжат работы по реконструкции Байкало-Амурской магистрали. Железнодорожникам предстоит завершить задачи по сооружению земляного полотна на оставшихся 9 объектах. Необходимо будет перевезти и уложить в земляное полотно порядка 2,5 миллиона кубических метров скального грунта. Для выполнения задач задействован личный состав Восточного, Центрального и Западного военных округов.



- В 2022 году работы выполнялись на широком фронте, подготовлено под укладку верхнего строения пути 10 участков. В условиях продолжительного периода холодов, которые достигают до -40 градусов по Цельсию, для проживания и жизнедеятельности личного состава построено 6 блочно-модульных городков, отвечающих всем современным требованиям, которые включают в себя всю инфраструктуру стационарных военных городков: от бани и душевой до спортивного зала и столовой, а для технического обслуживания и ремонта техники оборудованы специальные тенто-мобильные укрытия, - сообщает пресс-служба ВВО.



Личный состав встретит новый 2023 год на объектах работ и после праздников дальше продолжит выполнение поставленных задач.



