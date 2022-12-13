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На берегу Байкала в Бурятии появились «Черничные ночи»

На берегу Байкала в Бурятии появились «Черничные ночи»
Общество,  Фото:проект
Все желающие смогут наблюдать за звёздами в новом парке

В прибрежном Кабанском районе Бурятии завершилось масштабное благоустройство центральной части города Бабушкин. Там открылся парк под названием «Черничные ночи». Новая зона отдыха находится прямо на берегу Байкала.

Обустроить её удалось благодаря победе во всероссийском конкурсе благоустройства малых городов и исторических поселений, который проходил в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». В парке теперь есть пространства для отдыха и наблюдения за звёздами и различные малые архитектурные формы.


На открытом воздухе появилась сцена. Для ухода за зелёными насаждениями смонтировали систему полива. Строители также уложили велодорожку и тротуарную плитку и сделали ночную подсветку. Не забыли и про скамейки.

На центральной улице восстановили тротуарное покрытие, установили красивые светильники и создали игровую зону для ребятишек от 4 до 12 лет. Площадки для них разделены между собой пешеходными дорожками и зелёными холмами.

Всего на масштабное благоустройство выделили 50 миллионов рублей.

- Теперь и жители, и туристы могут проводить здесь свободное время с комфортом, – отметил министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.

Проект «Черничные ночи» отражает историю города, который раньше назывался Мысовск и через который проходил знаменитый чайный путь.

За год в Бурятии в рамках проектов «Жильё и городская среда» и «1000 дворов» привели в порядок 92 общественные территории и 363 двора. В общей сложности на эти цели из федерального бюджета направили более одного миллиарда рублей.
парки отдыха благоустройство

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