На берегу Байкала в Бурятии появились «Черничные ночи»

Все желающие смогут наблюдать за звёздами в новом парке
Обустроить её удалось благодаря победе во всероссийском конкурсе благоустройства малых городов и исторических поселений, который проходил в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». В парке теперь есть пространства для отдыха и наблюдения за звёздами и различные малые архитектурные формы.
На открытом воздухе появилась сцена. Для ухода за зелёными насаждениями смонтировали систему полива. Строители также уложили велодорожку и тротуарную плитку и сделали ночную подсветку. Не забыли и про скамейки.
На центральной улице восстановили тротуарное покрытие, установили красивые светильники и создали игровую зону для ребятишек от 4 до 12 лет. Площадки для них разделены между собой пешеходными дорожками и зелёными холмами.
Всего на масштабное благоустройство выделили 50 миллионов рублей.
- Теперь и жители, и туристы могут проводить здесь свободное время с комфортом, – отметил министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.
Проект «Черничные ночи» отражает историю города, который раньше назывался Мысовск и через который проходил знаменитый чайный путь.
За год в Бурятии в рамках проектов «Жильё и городская среда» и «1000 дворов» привели в порядок 92 общественные территории и 363 двора. В общей сложности на эти цели из федерального бюджета направили более одного миллиарда рублей.