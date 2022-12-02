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В Чите развернётся фестиваль унтов

В Чите развернётся фестиваль унтов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В рамках праздника состоится конкурс изготовителей унтов

24 декабря в Чите в третий раз пройдёт фестиваль унтов. Он состоится с 11:00 до 18:00 на площади Ленина.

В программе фестиваля – выставка-ярмарка унтов, традиционной одежды разных народов Забайкалья (дэгэлы, шапки, тулупы, шали, валенки и т.п.), а также эксклюзивных изделий ручной работы из кожи, меха, войлока и других натуральных материалов. Также будут проведены концертная программа, народные игры, забавы и фотозона «А я в унтах» (хештег #фестивальунтов).

Изготовители унтов во время фестиваля примут участие в конкурсе. Лучших ждут заслуженные награды. В этом году на конкурсе шесть номинаций: «Лучший дизайн (детских, женских, мужских унтов)», «Специальная обувь для СВО (забайкальские берцы)», «Лучшая семейная мастерская», специальные номинации имени Б.Н. Намдакова «За сохранение традиций» и «Охотничий ряд – охотники Забайкалья для СВО», «За сохранение традиционных технологий в изготовлении одежды».

Заявки от участников принимаются до 15 декабря. Организаторы приглашают к участию в фестивале мастеров декоративно-прикладного искусства, индивидуальных предпринимателей, самозанятых, юридических лиц, творческие коллективы и учреждения культуры.

Как сообщает краевой учебно-методический центр культуры и народного творчества, во время фестиваля будет работать новогодняя благотворительная ярмарка «Тёплый подарок из Забайкалья». Основная идея акции – помощь российским военнослужащим, участвующим в специальной военной операции. В качестве новогоднего подарка подойдут тёплые вещи, изготовленные своими руками: носки, варежки, перчатки, шарфы, шапки, жилеты, обувь. Вещи можно принести и оставить в специально установленном ящике с хештегом #ТЕПЛЫЙПОДАРОК75 с 11:00 до 16:00. Принять участие в акции можно и одним из следующих способов: продать свои изделия на ярмарке и пожертвовать с вырученных средств взнос или приобрести изделие на ярмарке и сдать в организованный пункт приёма помощи. По итогам мероприятия собранные вещи и средства будут направлены в зону СВО.

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