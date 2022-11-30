Ноябрь в Бурятии заканчивается сильными морозами

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Ночью температура опускалась до -39 градусов



По данным Бурятского гидрометцентра, 30 ноября по республике переменная облачность, местами небольшой и умеренный снег, по Прибайкалью местами сильные снегопады. Ветер северо-западный 5-10, утром и днём в отдельных районах 15-18 м/с, позёмка, метели, заносы.



Температура ночью -18,-23, местами -27,-32, по юго-западу и северу при прояснении -34,-39, днём -12,-17, местами -22,-27, по крайнему северу до -32.



В Улан-Удэ временами снег. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура ночью -19,-21, днём -14,-16.

