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Ноябрь в Бурятии заканчивается сильными морозами

Ноябрь в Бурятии заканчивается сильными морозами
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Ночью температура опускалась до -39 градусов

По данным Бурятского гидрометцентра, 30 ноября по республике переменная облачность, местами небольшой и умеренный снег, по Прибайкалью местами сильные снегопады. Ветер северо-западный 5-10, утром и днём в отдельных районах 15-18 м/с, позёмка, метели, заносы.

Температура ночью -18,-23, местами -27,-32, по юго-западу и северу при прояснении -34,-39, днём -12,-17, местами -22,-27, по крайнему северу до -32.

В Улан-Удэ временами снег. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура ночью -19,-21, днём -14,-16.
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