Михаилу Асташову вручили удостоверение мастера спорта международного класса

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

По словам спортсмена, только его и не хватало до «полного набора»



На днях в Бурятии двукратному чемпиону Паралимпийских игр в Токио Михаилу Асташову вручено удостоверение, подтверждающее присвоение спортивного звания «Мастер спорта международного класса». Напомним, что ещё год назад, 8 сентября 2021 года, вся республика поздравляла Михаила с присвоением наивысшего, почётного звания «Заслуженный мастер спорта России».



- Вот теперь полный набор. Именно его и не хватало в моей коллекции наград, - отметил Асташов во время процедуры вручения знака МСМК.



Удостоверение вручал министр спорта и молодёжной политики Бурятии Иван Козырев, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.

