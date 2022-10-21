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В Улан-Удэ этнозоосад закроют до конца октября

В Улан-Удэ этнозоосад закроют до конца октября
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Он не будет работать по техническим причинам

В Улан-Удэ до конца октября будет закрыт этнозоосад в этнографическом музее народов Забайкалья. Пресс-служба музея объясняет это техническими причинами.

Напомним, что ранее зоопарк временно не принимал посетителей для отдыха сбегавшего тигра Ермака. В настоящее время самочувствие тигра удовлетворительное.

Также этномузей поблагодарил горожан, помогавших этнозоосаду овощами со своих огородов:
- Перед началом сезона по сбору урожая мы объявили, что принимаем витамины для наших питомцев с ваших приусадебных участков. Нам привозили огромное количество овощей, ботвы и плодовых культур. Спасибо всем, кто откликнулся! Ну, а наши питомцы с удовольствием принимают к своему основному рациону витамины с ваших огородов. Ведь сейчас перед началом зимнего периода очень важно подкрепить иммунитет витаминами, - сообщили в музее.
Улан-Удэ этнографический музей зоопарк тигры музей Бурятия

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