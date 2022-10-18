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В Улан-Удэ сбежавшего тигра поместили в вольер

В Улан-Удэ сбежавшего тигра поместили в вольер
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
«Угрозы никакой нет», - сообщил директор Этнографического музея

Сбежавшего тигра вернули в вольер. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры Бурятии вечером 17 октября. Коллектив Этнографического музея народов Забайкалья сработал оперативно. Были моментально эвакуированы посетители, предупреждены жители прилегающих ДНТ и СНТ, вызваны ветеринары и экстренные службы.

- Тигр находится в вольере, угрозы никакой нет, - сообщил директор Этнографического музея Алексей Маладаев.

Как сообщал «Байкал-Daily», тигр сбежал вчера в 16:00. Это произошло по причине технологического нарушения. На место оперативно прибыли ответственные службы, в том числе, управление ветеринарии.
музей дикие животные

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