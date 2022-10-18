«Угрозы никакой нет», - сообщил директор Этнографического музея
Сбежавшего тигра вернули в вольер. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры Бурятии вечером 17 октября. Коллектив Этнографического музея народов Забайкалья сработал оперативно. Были моментально эвакуированы посетители, предупреждены жители прилегающих ДНТ и СНТ, вызваны ветеринары и экстренные службы.
- Тигр находится в вольере, угрозы никакой нет, - сообщил директор Этнографического музея Алексей Маладаев.
Как сообщал «Байкал-Daily», тигр сбежал вчера в 16:00. Это произошло по причине технологического нарушения. На место оперативно прибыли ответственные службы, в том числе, управление ветеринарии.
В Улан-Удэ сбежавшего тигра поместили в вольер
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Происшествия, 18.10.2022
«Угрозы никакой нет», - сообщил директор Этнографического музея
Девушка заявила, что раскаивается
Украденный телефон она пыталась продать за 90 тысяч
Полицейские патрулируют территорию вокруг музея
Автомобилист не справился с управлением и вылетел на встречную полосу
Инцидент произошёл во время незаконной ловли омуля
Сотрудники ОМОН осмотрели забытое кем-то имущество
Дети стоят на улице
Инцидент произошёл возле остановки общественного транспорта
Десятки домов из-за аварии воды лишились
Мужчина использовал документ для получения работы
Обвиняемым грозит до 20 лет
Ущерб превысил 600 тысяч рублей
По предварительным данным, очаг оказался в школьной столовой
Частный жилой дом сгорел дотла