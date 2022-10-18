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В Улан-Удэ пройдёт ещё одна церемония переноса Вечного огня

В Улан-Удэ пройдёт ещё одна церемония переноса Вечного огня
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Она состоится в Октябрьском районе

19 октября в столице Бурятии, на мемориале воинам, умершим от ран в госпиталях Улан-Удэ в годы Великой Отечественной войны, состоится церемония переноса Вечного огня в специальную капсулу. До окончания профилактических работ на объекте – 24 октября, капсула будет храниться в военном комиссариате Октябрьского района города, сообщает комитет городского хозяйства.

– Для плановых работ будет подготовлен газовый резервуар. Мы проведём обследование резервуара, прочистку и продувку оборудования, его опрессовку. После завершения профилактических работ капсула с Вечным огнём будет возращена, – рассказал инженер по содержанию и ремонту инженерно-транспортных сооружений комбината по благоустройству Андрей Климентьев.

По информации управления по информационной политике Улан-Удэ, для хранения капсулы в военном комиссариате оборудовано специальное помещение и организовано постоянное наблюдение.

Напомним, что ранее, 17 октября, торжественная церемония переноса Вечного огня прошла на мемориале Победы.

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Улан-Удэ Бурятия вечный огонь мемориальный комплекс Великая Отечественная

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