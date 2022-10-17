На время ремонта его перенесли в специальную капсулу
17 октября в столице Бурятии, на мемориале Победы состоялась торжественная церемония переноса Вечного огня в специальную капсулу. Напомним, что это связано с профилактическими работами, которые проводятся регулярно.
До 21 октября капсула будет храниться в военном комиссариате Железнодорожного и Советского районов города Улан-Удэ. Для хранения капсулы здесь оборудовано специальное помещение и организовано постоянное наблюдение.
Как сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ, после завершения профилактических работ капсула с Вечным огнём будет возращена на мемориал Победы.
В Улан-Удэ прошла церемония переноса Вечного огня
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