В Улан-Удэ прошла церемония переноса Вечного огня

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

На время ремонта его перенесли в специальную капсулу



17 октября в столице Бурятии, на мемориале Победы состоялась торжественная церемония переноса Вечного огня в специальную капсулу. Напомним, что это связано с профилактическими работами, которые проводятся регулярно.



До 21 октября капсула будет храниться в военном комиссариате Железнодорожного и Советского районов города Улан-Удэ. Для хранения капсулы здесь оборудовано специальное помещение и организовано постоянное наблюдение.



Как сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ, после завершения профилактических работ капсула с Вечным огнём будет возращена на мемориал Победы.



