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В Иркутской области стартовал конкурс бурятских семей

В Иркутской области стартовал конкурс бурятских семей
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Открыт приём заявок на праздник «Живые традиции»

18 ноября в Усть-Ордынском Бурятском округе пройдёт праздник семьи «Живые традиции». Мероприятие состоится в посёлке Усть-Ордынский, в кафе «Хан-юрта». Целью праздника является сохранение и передача семейных традиций из поколения в поколение.

К участию приглашаются бурятские семьи, проживающие на территории Прибайкалья, сохранившие родной язык, традиции, обычаи своего народа. Семья участвует во всех номинациях праздника.

Конкурс будет состоять из следующих номинаций:
1. «Танилсая – энэ бидэбди!» - «Знакомьтесь - это мы!»: визитная карточка своей семьи, где надо красочно показать и рассказать про свою семью, родословную и кратко описать членов своей семьи (родство, возраст, род занятий и т.д.). Использование различных видов искусств приветствуется. Продолжительность до 8 минут.
2. «Гэр бүлымнэй эгээл амтатай эдеэн» - «Любимое блюдо моей семьи»: Блюдо из традиционной кухни своего народа, приготовленное по семейным рецептам руками одного или всех членов семьи. Участникам необходимо представить блюдо и организовать процедуру дегустации для членов жюри (сервировка, оригинальная подача и т. д.), рассказать о способах приготовления. Продолжительность до 5 минут.
3. «Гэр бүлын заншалнууд» - «Семейные традиции»: рассказ о традиции своей семьи (праздничный ужин, спортивные состязания, поклонение роду, вечерние посиделки и т.д.). Можно рассказать в стихотворной форме, песне и т.д. Продолжительность до 4 минут.
4. «Бэлигтэй бүлэ» - «Талантливая семья»: Семья должна выступить в одном из жанров на выбор: вокальном, инструментальном, хореографическом, литературно–художественном, актёрском, оригинальном жанре. Продолжительность до 5 минут.

Победители награждаются грамотами и подарочными картами. Остальные участники награждаются дипломами за участие.

Для участия в празднике необходимо подать заявку по электронной почте [email protected], с пометкой «Живые традиции 2022». Срок подачи заявок до 11 ноября. Об этом сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья.

Возрастное ограничение 0+
Иркутская область Усть-Ордынский Бурятский округ Усть-Ордынский конкурс Праздники семьи бурятский язык национальные традиции

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