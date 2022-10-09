В Улан-Удэ развернётся ярмарка традиционной и стилизованной одежды

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Мероприятие пройдёт в этнографическом музее



15 октября в столице Бурятии состоится выставка-ярмарка «Традиционный костюм народов Забайкалья». С 13:00 в этнографическом музее народов Забайкалья посетители получат возможность приобрести традиционные и стилизованные костюмы.



В ярмарке примут участие академия дизайна и моды «Алан Гуа», колледж традиционных искусств народов Забайкалья, Афанасьева О.С., центр традиционной культуры и исторической реконструкции «Живая история», магазин бурятской национальной одежды «Толи», Раджана Бадмаева, Татьяна Герасимова, Послёнова С. Б, Золотоева Ю. Н, Будажапова Т. В. Лощинова Э. Д, Веселовская Е.В., Батомункуева О.М., Жамсаранова Н.П., Путилова В. А. и другие. Будут представлены традиционная и стилизованная одежда, пояса, тесьма, шнуры, авторские куклы, изделия из войлока, украшения из художественного стекла и прочее.



Вход в музей для посетителей в народных костюмах будет бесплатным. Посещение выставочного центра «Юрта», где будет проходить ярмарка, будет организовано с учётом ограничений, связанных с новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба этнографического музея.



Возрастное ограничение 6+

