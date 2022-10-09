09 октября

08 октября

07 октября

Популярное

В Улан-Удэ развернётся ярмарка традиционной и стилизованной одежды

В Улан-Удэ развернётся ярмарка традиционной и стилизованной одежды
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Мероприятие пройдёт в этнографическом музее

15 октября в столице Бурятии состоится выставка-ярмарка «Традиционный костюм народов Забайкалья». С 13:00 в этнографическом музее народов Забайкалья посетители получат возможность приобрести традиционные и стилизованные костюмы.

В ярмарке примут участие академия дизайна и моды «Алан Гуа», колледж традиционных искусств народов Забайкалья, Афанасьева О.С., центр традиционной культуры и исторической реконструкции «Живая история», магазин бурятской национальной одежды «Толи», Раджана Бадмаева, Татьяна Герасимова, Послёнова С. Б, Золотоева Ю. Н, Будажапова Т. В. Лощинова Э. Д, Веселовская Е.В., Батомункуева О.М., Жамсаранова Н.П., Путилова В. А. и другие. Будут представлены традиционная и стилизованная одежда, пояса, тесьма, шнуры, авторские куклы, изделия из войлока, украшения из художественного стекла и прочее.

Вход в музей для посетителей в народных костюмах будет бесплатным. Посещение выставочного центра «Юрта», где будет проходить ярмарка, будет организовано с учётом ограничений, связанных с новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба этнографического музея.

Возрастное ограничение 6+
ярмарка Улан-Удэ Бурятия музей национальная одежда

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ развернётся ярмарка традиционной и стилизованной одежды
В Улан-Удэ развернётся ярмарка традиционной и стилизованной одежды
Общество, 09.10.2022
Мероприятие пройдёт в этнографическом музее
В Бурятии прошёл турнир по миниволей
В Бурятии прошёл турнир по миниволей
Общество, 09.10.2022
Соревнования были посвящены памяти начальника уголовного розыска Владимира Будаева
Учёные оценивают родоплеменное разнообразие тувинцев
Учёные оценивают родоплеменное разнообразие тувинцев
Общество, 09.10.2022
В Туве собирают материал для этнографо-антропологических исследований
Завершился летний кубок Бурятии по ориентированию
Завершился летний кубок Бурятии по ориентированию
Общество, 09.10.2022
В Улан-Удэ прошла «Гонка Сильнейших 2022»
Лучники Бурятии успешно выступили на Летних Играх Паралимпийцев
Лучники Бурятии успешно выступили на Летних Играх Паралимпийцев
Общество, 09.10.2022
Спортсмены выиграли 8 медалей соревнований
В Улан-Удэ впервые открылась выставка из Калмыкии
В Улан-Удэ впервые открылась выставка из Калмыкии
Общество, 09.10.2022
В Бурятию приехал передвижной проект «Восток-Арт»
В Улан-Удэ прокуратура встретилась с жителями аварийных домов
В Улан-Удэ прокуратура встретилась с жителями аварийных домов
Общество, 09.10.2022
Председателю комитета по управлению имуществом администрации города объявлено предостережение
Бурятия присоединилась ко всероссийскому фестивалю «#ВместеЯрче»
Бурятия присоединилась ко всероссийскому фестивалю «#ВместеЯрче»
Общество, 09.10.2022
Основные мероприятия фестиваля пройдут в республике в ноябре
Медведи севера Бурятии готовятся к спячке
Медведи севера Бурятии готовятся к спячке
Общество, 09.10.2022
Сейчас животные уходят в гольцы
Боксёр Бурятии стал призёром чемпионата России
Боксёр Бурятии стал призёром чемпионата России
Общество, 09.10.2022
Баир Батлаев выиграл награду в весовой категории до 51 кг
В Бурятии 9 октября местами до +16 градусов
В Бурятии 9 октября местами до +16 градусов
Общество, 09.10.2022
Ночью температура опускалась до -18
Баннер с буквой V в центре Улан-Удэ подожгли подростки
Баннер с буквой V в центре Улан-Удэ подожгли подростки
Общество, 08.10.2022
Полиция задержала подозреваемых юношей 
В Улан-Удэ прошёл благотворительный концерт в поддержку участников СВО
В Улан-Удэ прошёл благотворительный концерт в поддержку участников СВО
Общество, 08.10.2022
Желающих поучаствовать в благотворительном мероприятии собралось довольно много. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^