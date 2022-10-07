На свободу вышли три человека
В исправительной колонии №1 в городе Гусиноозёрске состоялся ритуал освобождения. Всего исправительное учреждение условно-досрочно покинули трое осуждённых.
- Представители администрация учреждения сказали освобождающимся напутственные слова и пожелали не нарушать закон и не попадать в места лишения свободы, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
Во время отбывания наказания эти осуждённые раскаялись в содеянном преступлении, возместили причинённый ущерб, а также добросовестно относились к труду, активно участвовали в культурно-массовых и спортивных мероприятиях.
В колонии в Бурятии состоялся ритуал освобождения
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