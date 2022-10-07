В колонии в Бурятии состоялся ритуал освобождения

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

На свободу вышли три человека



В исправительной колонии №1 в городе Гусиноозёрске состоялся ритуал освобождения. Всего исправительное учреждение условно-досрочно покинули трое осуждённых.



- Представители администрация учреждения сказали освобождающимся напутственные слова и пожелали не нарушать закон и не попадать в места лишения свободы, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.



Во время отбывания наказания эти осуждённые раскаялись в содеянном преступлении, возместили причинённый ущерб, а также добросовестно относились к труду, активно участвовали в культурно-массовых и спортивных мероприятиях.

