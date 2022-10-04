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В Иркутской области из канавы спасли щенков и мужчину, хотевшего им помочь

В Иркутской области из канавы спасли щенков и мужчину, хотевшего им помочь
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Были спасены пять щенков

В городе Тайшет Иркутской области вечером в понедельник, 3 октября, пожарные провели необычную спасательную операцию. Местная жительница обратилась к ним за помощью и сообщила, что на улице Полевая требуется помощь мужчине. Он не мог выбраться из-под моста, куда залез по её просьбе, чтобы спасти щенков.

Прибывшие к месту вызова пожарные и спасатели при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента приподняли бетонную плиту, служившую переходом через канаву. Они деблокировали 61-летнего местного жителя. Мужчину в удовлетворительном состоянии передали врачам скорой помощи.



Для спасения пятерых щенков, которые находились в канаве, пожарные и спасатели разобрали деревянные части моста и эвакуировали их по одному.

Спасенных животных передали местной жительнице, которая займётся их пристройством.




По информации ГУ МЧС по Иркутской области 
пожарные собаки

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