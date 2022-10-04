В Иркутской области из канавы спасли щенков и мужчину, хотевшего им помочь









Для спасения пятерых щенков, которые находились в канаве, пожарные и спасатели разобрали деревянные части моста и эвакуировали их по одному.



Спасенных животных передали местной жительнице, которая займётся их пристройством. Для спасения пятерых щенков, которые находились в канаве, пожарные и спасатели разобрали деревянные части моста и эвакуировали их по одному.Спасенных животных передали местной жительнице, которая займётся их пристройством.













По информации ГУ МЧС по Иркутской области

В городе Тайшет Иркутской области вечером в понедельник, 3 октября, пожарные провели необычную спасательную операцию. Местная жительница обратилась к ним за помощью и сообщила, что на улице Полевая требуется помощь мужчине. Он не мог выбраться из-под моста, куда залез по её просьбе, чтобы спасти щенков.Прибывшие к месту вызова пожарные и спасатели при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента приподняли бетонную плиту, служившую переходом через канаву. Они деблокировали 61-летнего местного жителя. Мужчину в удовлетворительном состоянии передали врачам скорой помощи.