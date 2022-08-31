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В Иркутске раздадут «Миллион на добрые дела»

В Иркутске раздадут «Миллион на добрые дела»
Общество,  Фото:pixabay.com
В городе пройдёт ежегодный конкурс социально значимых проектов

В Иркутске стартует ежегодный конкурс «Миллион на добрые дела». Приём документов пройдёт с 5 по 30 сентября. В заявке будут рассмотрены социально значимые проекты, реализованные в Иркутске или для жителей города с 29 августа 2021 года по 29 августа 2022 года.

В конкурсе могут принять участие лица, достигшие возраста 18 лет, имеющие регистрацию по месту жительства или месту пребывания на территории Иркутска. Заявители должны осуществлять социально значимую общественную деятельность, направленную на создание или улучшение условий жителей города.

Конкурс проводится по следующим номинациям: «Наследие города Иркутска», «Уютный город», «Добрые дела», «Иркутск для детей». В этом году изменились условия конкурса и денежное вознаграждение. По итогам комиссия определяет 48 проектов победителей: по 12 в каждом административном округе города. За первое место выплатят 30000 рублей, за второе – 20000 рублей, за третье – 12500 рублей.

Напомним, что участвовать не смогут те проекты, которые занимали призовые места и получали финансовую поддержку за предыдущие два года в других конкурсах, проводимых администрацией Иркутска.

- Заявки принимаются отделом реализации общественных инициатив администрации Иркутска по адресу: ул. Марата, 14, каб. 213 с 9:00 до 18:00 (обед с 13:00 до 14:00), - сообщает пресс-служба мэрии.

Возрастное ограничение 18+
Иркутск конкурс проект социальный проект

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