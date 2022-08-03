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В Бурятии активно циркулируют более заразные штаммы «омикрона»

В Бурятии активно циркулируют более заразные штаммы «омикрона»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Заболеваемость COVID-19 подскочила до 78 заболевших за сутки

Заболеваемость коронавирусом в Бурятии в последние дни резко выросла. Связано это с распространением более заразных подвариантов «омикрон»-штамма.

- В настоящее время в республике мы отмечаем рост заболеваемости COVID-19 во всех возрастных и социальных группах. Если ещё в середине июля среднесуточный показатель составлял 2,1 на 100 тысяч населения, то сегодня он уже составляет 7,92 на 100 тысяч населения. Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией связан с активной циркуляцией штамма «омикрон» линий BA.4 и BA.5, которые более заразны, чем предыдущие геноварианты. Кроме того, в связи с сезоном отпусков и каникул сейчас отмечается активная миграция населения, что также способствует передаче вируса, - сообщил главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев.

За минувшие сутки коронавирус выявили сразу у 78 жителя Бурятии. Это в разы больше прежних значений. Так, позавчера было 49 новых заболевших, за день до этого – 27, а ещё ранее – 65, 55, 52… Цифры большие на фоне тех, что были в июне, когда регистрировали всего по шесть-семь заражённых за сутки.

Растёт также число госпитализированных пациентов. Сейчас в стационарах лечится 71 пациент. За сутки в больницы положили сразу 15 больных ковидом.

Семь человек находятся в отделениях реанимации.

На амбулаторном лечении и под наблюдением – 416 человек.

Общее число случаев заражений коронавирусом за всё время в Бурятии достигло 138 109. Из них 44,5% (61 421) приходится на жителей Улан-Удэ.

Скончались с начала пандемии 3037 больных коронавирусом.

Главный санврач Бурятии призывает соблюдать профилактические меры – использовать антисептики, чаще мыть руки, в общественных местах, особенно людям из групп риска, вновь носить маски.

- Не стоит забывать о вакцинации. Уровень антител в организме человека, которые вырабатываются после прививки или перенесённого заболевания, через полгода снижается, и иммунитет человека уже не имеет достаточной защиты противостоять вирусу. В целях сохранения своего здоровья необходимо вакцинироваться и ревакцинироваться тем, у кого прошло более шести месяцев после прививки или перенесенного заболевания. Это поможет избежать тяжёлого течения заболевания и поддержать необходимый уровень иммунитета для борьбы с COVID-19, - подчеркнул Сергей Ханхареев.

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